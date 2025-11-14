上皇陛下の心臓バイパス手術の執刀医として知られる天野篤医師。70歳となった現在も順天堂大学医学部特任教授として、難手術に臨む日々を送る。自身が執刀した心臓血管外科手術数は1万例以上。おそらくは日本屈指の手術数だが、外科医としての実績の一方、予防医学を熱く説く医療者としても定評がある。現在、もっとも力を注いでいるのは、「日常生活に制限のない健康な期間をいかに延ばすか」ということ。新著『血管と心臓 こう守