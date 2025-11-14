今年の夏、アプリ｢コミックDAYS｣で連載を開始するやいなや、SNSで話題沸騰し、瞬く間に人気作となった漫画『ウリッコ』（原作：殺野高菜、作画：大森かなた）をご存じだろうか？歌舞伎町のネットカフェを根城に「ウリ（売春）」で日銭を稼いでいた”ウリッコ”の少女・ヒズミが、ある日一攫千金を目指して漫画を描き始め、次第にのめり込んでいく姿を描き出す。青春エンタメとして高い完成度を誇りつつ、今の歌舞伎町を生きる若者