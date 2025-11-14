14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1210円安の5万90円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54271.83円ボリンジャーバンド3σ 52807.75円ボリンジャーバンド2σ 51343.68円ボリンジャーバンド1σ 51281.83円13日日経平均株価現物終値 50944.00円5日移動平均 50905.00円一目均衡表・転換線 50090.00円14日夜間取引終値 49