14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3328ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3461.94ポイントボリンジャーバンド3σ 3400.10ポイントボリンジャーバンド2σ 3381.72ポイント13日TOPIX現物終値 3347.20ポイント5日移動平均 3338.27ポイントボリンジャーバンド1σ 3328.00ポイント14日夜間取引終値 3297