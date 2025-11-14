14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の704ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 768.42ポイントボリンジャーバンド3σ 755.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 753.17ポイントボリンジャーバンド2σ 752.65ポイント75日移動平均 738.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 73