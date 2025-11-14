◎全国の天気日中は東北から九州にかけて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、午後は近畿北部や山陰でにわか雨。夜は関東や東北の日本海側でも雨の降る所がありそうです。また、北海道の日本海側は雲が広がりやすく、札幌は夕方まで雪や雨が降りやすいでしょう。沖縄は大雨のピークは越えましたが、昼前まで土砂災害に警戒してください。午後は次第に晴れてきそうです。◎予想最高気温太平洋側で前日より高くなる見込みです。東京は