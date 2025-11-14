スイス・ローザンヌのIOC本部【ジュネーブ共同】南アフリカ政府は13日、2036年か40年の五輪・パラリンピック招致を目指すと発表した。ロイター通信が報じた。開催が実現すればアフリカで史上初となり、国際オリンピック委員会（IOC）と「継続的な対話」が行われているという。