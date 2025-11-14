水上恒司が主演し、木戸大聖らが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、主人公・桜遥を演じる水上と楡井秋彦を演じる木戸が、圧巻の美術セットをめぐる「セットツアー動画」が解禁された。【動画】水上恒司＆木戸大聖がセットをめぐり、映画の世界を徹底ガイド！「東風商店街」セットツアー動画本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分