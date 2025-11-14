参政党は「いずれ自民党をハックする」戦後日本の政治はいまだ“封建制”を脱していない――。党員は議員の「家来」であり、政党は「議員による同業者組合」にすぎない。こうした構造に根源的な疑問を投げかけ、政治を“経営”として再設計しようとした人物が、政治コンサルタントの渡瀬裕哉氏である。前編『「参政党」、運動理論家が語る「本当の野望」…！創設メンバーが移植した「対自民・最終戦争」、その全貌を明かします！』