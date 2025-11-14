帝京大可児の井上蓮斗「ずっと一緒にやってきた仲間なので、本当に迷いました」第104回全国高校サッカー選手権の都道府県予選も佳境に入り、各地では代表校が決まり始めている。ここでは全国各地で繰り広げられている激戦の主役たちのエピソード、プレーなどをより細かくお届けしていきたい。第11回は岐阜県予選決勝。大会6連覇中の帝京大可児と近年メキメキと頭角を現してきた新鋭・美濃加茂との一戦から。帝京大可児のエース