次期「Galaxy S26」シリーズの発表と発売は例年より遅くなるとの噂が流れていましたが、結局は従来通りのスケジュールになると報じられています。 ↑早く新型モデルに会いたい（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。 韓国のビジネスメディア・ChosunBizによると、サムスンはすでにGalaxy S26シリーズの発売日を確定したとのこと。2026年1月下旬に発表イベントを開催し、2月に発売するという、これまでと同じスケジュールにな