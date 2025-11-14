日本は首位でグループ首位で突破を決めていたカタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）は、グループステージを終えていよいよ11月14日から決勝トーナメント（T）がスタートする。U-17日本代表は、9日にU-17ポルトガル代表に2-1で勝利してグループ首位で突破が決定。同じホテルに宿泊するU-17メキシコ代表がワイルドカードで決勝T進出を決めると、一緒に喜ぶ様子が、SNSで話題となっている。グループステージを2勝1分