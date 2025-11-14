中国公安当局が台湾独立を主張したという理由で、台湾の立法委員（国会議員）に続き、インフルエンサー2人を指名手配し高額の懸賞金をかけた。台湾政府は「国境を越えた弾圧」として強く反発している。13日、中国新華社通信によると、福建省泉州市公安局は台湾インフルエンサーの温子渝（活動名・八炯）と陳柏源（活動名・閩南狼PYC）の逮捕に寄与した者に対し、5万〜25万元（約109万〜544万円）の報奨金を支払うと発表した