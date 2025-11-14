＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター【映像】一体何が…実際の取組の様子屈強な力士が突如ガクリと崩れ落ちる館内騒然の事態が発生した。衝撃的な場面に観客も呆然となり、「大丈夫か？」「何があった？」と心配や困惑の声が続出した。十両九枚目・英乃海（木瀬）と十両十枚目・東白龍（玉ノ井）の一番での出来事。立ち合い正面から当たっていった東白龍は、回転の良い突っ張りで攻めようとするも、突