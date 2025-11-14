【高市自民】ネット荒れる「レジがぁー」「もうレジメーカーを国会に呼べ」予算委で高市首相 食料消費税０％難航「遅れた日本のＰＯＳレジのせい」改修１年に騒然 「悪手」「無理がある」「増税の時も？ｗ」「レジ会社の社長否定して」