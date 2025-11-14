高市内閣発足から約3週間だが、衆院解散総選挙はありえるのか。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー・選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏と考えた。【映像】迫力がすごい…高市内閣、記念撮影の様子（実際の映像）伊藤氏は「衆院解散というと、総理の専権事項のような言い方をする人もいるが、環境としては少数与党で政策推進に少し苦労している。また、高い支持率があり与党にとっては解散をすると良さそう