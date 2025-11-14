将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局が11月12・13日に京都市の「京都競馬場」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利。シリーズ成績4勝0敗で、防衛5連覇を果たした。本局では双方の桂馬が大活躍。解説棋士も「競馬場らしいスピードを感じる、馬が駆け抜けるような将棋」、「対局場にふさわしい将棋を指せるのも天性のもの」と感服していた。【映像】ぴょいぴょい！藤井竜