横浜市で同居していた29歳の女性を殺害したとして、74歳の男が逮捕されました。【映像】事件現場の様子横浜市神奈川区の飲食店経営・田邊広容疑者（74）は13日午前7時すぎ、店舗を兼ねる自宅で女性（29）の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、田邊容疑者と女性は数年前から2人きりで同居していたとみられていますが、親族関係ではないということです。田邊容疑者からの110番通報で警察が駆けつける