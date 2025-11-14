自動車メーカーによる下請法違反が相次いでいることを受けて、公正取引委員会と中小企業庁は日本自動車工業会に改善を要請しました。【映像】公取委の会見の様子公正取引委員会は13日、「三菱ふそうトラック・バス」が部品を製造する61社に、去年3月から金型約5700個を無償で保管させていたことが下請法違反にあたるとして、再発防止などを求める勧告を出しました。三菱ふそうは「再発することのないよう、運用の改善を徹底