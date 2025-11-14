日産は新型エルグランド（第4世代）をブランド再興の足がかりとすることができるか（「ジャパンモビリティショー2025」にて筆者撮影）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「高級大型ミニバン」というジャンルを開拓した日産第2回「ジャパンモビリティショー2025」（会期2025年10月30日〜11月9日）の日産自動車ブースで華々しく公開されたのが、大型ミニバン「エルグランド」の試作車