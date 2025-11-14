大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2021年12月1日記事は取材時の状況）＊＊＊◆パチンコ屋にヤクルトがあるワケホール業界にとって、毎年の恒例行事ともいえるのが11月中旬に開催される「全国パチンコ･パチスロファン感謝デー（以下、ファン感）」です。今年もつつがなく行われ、豪華な