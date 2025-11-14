スパイ防止法の制定が議論されている。なぜ必要なのか。東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんは「現実としてロシア、中国、北朝鮮は日本にスパイを送り込んでいるが、取り締まる法律がない。一刻も早く機密漏洩を防ぐ法律や体制を整備しないといけない」という。『戦闘国家』（PHP新書）より、日本大学危機管理学部教授の小谷賢さんとの対談を紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／icimage※写真はイメージで