さまざまなハラスメントが聞こえてくる現代、部下との会話に悩む上司は多いのではないだろうか。ライター・インタビュアーの山口拓朗さんは「《労（いたわ）りの気持ち》を込めた声がけを積み重ねると、部下との心の距離が縮まる。また仕事内容について質問する際には、相手が負担を感じず、意見を言いやすくなる尋ね方がある」という――。※本稿は、山口拓朗『正しい答えを導く質問力』（かんき出版）の一部を再編集したものです