アメリカのトランプ大統領が「つなぎ予算案」に署名し、43日間続いた政府閉鎖が終わりを迎えた。この間、現場の職員たちは無給のまま働いたり、アルバイトをしたりして食いつないでいた。米メディアがその実態を報じている――。写真＝AFP／時事通信フォトつなぎ予算案の修正案に署名したトランプ米大統領（中央）（＝2025年11月12日、アメリカ・ワシントン） - 写真＝AFP／時事通信フォト■史上最長の政府機関閉鎖10月から続いた