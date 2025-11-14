今年9月、名古屋市北区のスーパーで食料品などを万引きし、取り押さえようとした警備員の女性を転倒させケガをさせたとして、24歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、北区に住む飲食店店長・吉田真二容疑者(24)です。吉田容疑者は今年9月、北区水草町の「バロー光音寺店」で、食料品28点・およそ1万6000円相当を万引きし、止めようとした警備員の女性(64)を自転車ではねてケガをさ