きょうは東北から九州にかけて緩やかに高気圧に覆われ、各地日ざしのぬくもりを感じられる一日となる見込みです。ただ、関東と山陰は午後から次第に雲が広がってきて夜遅くには雨がぱらつく可能性がありますので、心配な方は折り畳み傘を持っていくとよさそうです。北海道は西高東低の気圧配置となり、日本海側を中心にすっきりしない天気となるでしょう。最高気温は雲が多い北海道で平年より低くなっており、その他の地域はきのう