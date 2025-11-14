古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈地方支配が一気に進んだ425年ごろに「日本の構造」が激変！…「男系大氏族」はどのように東方に拡大したか〉に引き続き、「応神新体制」のできた背景などについて詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』