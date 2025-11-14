「人が喜ぶことを自らの喜びとする」盲導犬の性質に魅了され、その繁殖研究に人生を捧げた獣医師・諏訪義典氏（60歳）が、新たに使役犬やクマ対策犬「ベアドッグ」の繁殖に乗り出している。「犬の繁殖のエキスパート」の半生と最後の挑戦に迫る――。前編記事『補助犬からクマ対策犬まで「繁殖のエキスパート」60歳獣医師が結婚、年収より犬を選んだワケ』からつづく。独立を決めた理由日本で初めて内視鏡を用いた凍結精子による人