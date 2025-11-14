この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。 「文学部に入りたかった法学部生だけど…」4年間退屈しなかった理由に7万いいね ～(@aiwilled)さんの投稿です。どんなに頑