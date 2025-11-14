斬新1人乗り×左右非対称ドア採用！さまざまなコンセプトカーや参考出品車が展示され、大盛況のうちに幕を閉じた「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」。会場となった「東京ビッグサイト」のなかでも、南ホールではトヨタ、レクサス、センチュリー、ダイハツと“トヨタ系”のブランドが一堂に会していました。めちゃ便利そうな斬新「1人乗り軽バン」世界初公開！【画像】超カッコいい！ これが“軽のハイエース!?”な「