中国・瀋陽の家電量販店で売られている炊飯器=2025年8月、岩田恵実撮影 かつて日本の家電量販店で中国人観光客が電気炊飯器を抱えて買っていく姿をよく見かけました。だが、その姿を見なくなって久しいです。実は、現在、世界の市場を席巻しているのは中国製で、大手スマホメーカーなどが開発に乗り出しています。対抗する日本の各社は、各国の事情に合わせてきめ細かく開発し、炊きたてのご飯の魅力をアピールしていま