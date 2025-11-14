【書評】『地球の歩き方歴史時代シリーズハプスブルク帝国』／地球の歩き方編集室 著・編／Gakken／2420円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）思わず膝を打った。発想の妙とはこのことか。変わり種ながら、ここであえて本書を紹介するゆえんである。「地球の歩き方」は一九七九年に創刊された、定番の海外ガイドブック。旅先などでお世話になったひとも多いはずだ。コロナ禍で大きな打撃を受けたが、国内篇を展開したり、