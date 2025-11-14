ジープ・コンパスに限定車ステランティス・ジャパンはジープブランドのコンパクトSUV、コンパスの限定車『ジープ・コンパス・トレイル・エディション（「Jeep Compass Trail Edition）』を、2025年11月29日より全国のジープ正規ディーラーで100台の限定で発売する。【画像】ジープ・コンパス・トレイル・エディションのディテール全14枚ベースとなるのは直列4気筒マルチエア16バルブエンジンを搭載する『ロンジチュード（longitu