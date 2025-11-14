パットの傾向として、ゴルフ歴が長くなればなるほどインパクトが弱くなり、ショートのミスが多くなりがち。これを改善してスコアアップを目指そう！ ティーとボールを同時に打てばインパクトが強くなる しっかりヒットしてショートのミスを防ぐ！ ヘッドをやや上から入れて低く出すとインパクトが緩まずにしっかり打てる ベテランになると、経験という財産が得られる反面、カップを