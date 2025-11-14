家は広ければ良いというものではなく、価格や管理の手間も考えると「狭すぎず広すぎず、ちょうど良い広さの家に住みたい」と感じる人も多いのではないでしょうか。【漫画】「130平方メートルくらいが普通の家だと思っていた」夫の言い分は…（全編を読む）そんな“普通の広さの家”ですが、実は地域によってその感覚は大きく異なるようです。ある夫婦は、子どもの頃に過ごした環境の違いから、家の広さをめぐって意見が食い違った