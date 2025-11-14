「同じ商品なのに…ロット違いでこんなに色が違うものなの！？」。ホームセンターへ買い物に訪れた女性が撮影した味噌の写真について、SNS上で驚きの声が上がっている。商品は「タニタ食堂の減塩生みそ」。片方の賞味期限は2026年8月で、白っぽい色合い。もう一方は2026年6月で、焦げ茶色だった。【写真】同じ商品なのにこんなに色が違うの！？店に並んでいた味噌白っぽい色と焦げ茶色投稿したのは、北関東在住のX名・泡ちゃんさん