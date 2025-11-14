あるサイトで見た商品が、なぜ無関係なニュースサイトで広告として追いかけてくるのか。その原因は「サードパーティ・クッキー」と呼ばれるシステムが複数のサイトを横断してあなたの行動履歴を収集・蓄積しているからだ。そもそも、検索エンジンやSNSを無料で利用できる代償として、私たち自身の行動や興味関心がデータベース化され、広告主に向けて「商品化」されていることをあなたは知っ