明治時代からの建物で味わえるのは… 旬の食材を使った割烹料理です。 趣ある空間で心に残る時間を提供します。 長崎市銅座町に9月オープンした「割烹 舞ぅ」。 山形県生まれの神保さんは、東京・西麻布の日本料理店などで10年以上にわたり、修行を積んできました。 自分の店をオープンするための物件探しで、初めて長崎を訪れたそうです。 （店主 神保 祥太さん） 「ワクワクしてました。