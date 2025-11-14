【COLUMN】古代エジプトではどんな文字がつかわれていた？ 古代エジプトで文字を読み書きできたのは、人口の１％程度で、主に王や高官といった限られた人々でした。女性は王族や貴族の一部を除き、ほとんど読み書きができませんでした。 文字は、「ヒエログリフ」、「ヒエラティック」、「デモティック」の3種類。王墓や神殿の壁に刻まれているのは、ヒエログリフです。ヒエラティックは筆記文字で、手紙や計算書、報告書、物語