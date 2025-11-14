全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」側に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔容疑者（４３）（東京都板橋区前野町）が逮捕された事件で、神保容疑者の自宅から現金約９００万円が押収されていたことがわかった。本人名義の口座から多額の現金が引き出された形跡はないといい、同庁は自宅で保管していた経緯を調べている。神保容疑者は４〜５月、ナチュラルの関係先に設置された捜査用カメ