ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに大幅反落し、前日比797.60ドル安の4万7457.22ドルで取引を終えた。米長期金利が上昇傾向となったほか、前日まで2日連続で終値の最高値を更新しており、高値を警戒した利益確定の売り注文が膨らんだ。前日終値からの下げ幅は、一時850ドルに迫った。米政府機関の一部閉鎖解除への期待感から、前日までの4営業日で計13