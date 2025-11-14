ガザ北部ガザ市で、破壊された建物周辺に集まるイスラエル軍の車両＝5日（AP＝共同）【エルサレム共同】ロイター通信は12日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで爆発物が仕掛けられた可能性があるトンネルにパレスチナ人を送り込み「人間の盾」として利用していたとの情報があり、バイデン前米政権が把握していたと報じた。複数の元米当局者の話として伝えた。事実であれば国際法違反に当たる恐れがある。イスラエル首相府