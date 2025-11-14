【その他の画像・動画等を元記事で観る】 back numberが、2026年5月より、50万人規模となる初の5大スタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を全国5ヵ所9公演で開催することが決定。ツアービジュアル、新アーティストビジュアルを公開、ツアーに向けてback numberメンバーそれぞれからのコメントも到着した。 ■back number史上最大規模のスタジアムツアー back numberは2023年