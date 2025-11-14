手のひら返しに大荒れ歴史的な船出となった。ＪＮＮが11月初旬に行った世論調査で高市早苗（64）内閣の支持率が驚異の82％を記録。これは小泉純一郎内閣に次ぐ、21世紀に入って２番目に高い数字だ。「初の女性首相というフレッシュさ、ハッキリとした物言いが明瞭さを欠いた石破茂前首相（68）と対比されてウケています。赤字国債を発行してでも公共投資を増やし、市中のカネの流れを活性化させるという積極的な財政出動の姿勢も、