ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権はビザ（査証）発給を拒否できる理由として、肥満や糖尿病、心臓疾患、がんなどを加えるよう世界各地の米大使館や領事館に指示した。ワシントン・ポスト紙が13日伝えた。外国人が米国で公的医療費を請求し、米国の納税者への負担になるのを防ぐことが目的としている。トランプ政権は不法移民の取り締まりを進めると同時に、各種ビザの発給審査を厳格化し、