商品などが散乱する歩道。韓国の市場で起きた交通事故の現場だ。この事故で20人が死傷。FNNはトラックが市場内を暴走する様子を捉えた映像を入手した。トラックが市場内の歩道を約150m暴走事故は13日午前11時ごろ、ソウル近郊の富川市にある市場で起きた。記者リポート：事故を起こしたトラックは歩行者が行き交う狭い市場内の歩道を走り、こちらの店舗に突っ込んだということです。トラックが市場内の歩道を約150m暴走し、利用客