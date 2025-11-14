【モデルプレス＝2025/11/14】女優の永瀬莉子と俳優の藤原大祐が、MBSドラマ特区「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」（12月11日スタート／毎週木曜24時59分〜）にてW主演を務めることが決定した。【写真】STARTOイケメンが永瀬莉子に急接近 頬に触れる◆永瀬莉子＆藤原大祐W主演決定人との関わりにトラウマを持つ大学生・空野かける（そらの かける）は、とある授業で、1人静かに本を読む女性を見かける。ある日、学