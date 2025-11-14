神戸市灘区、六甲道駅から南東へ歩いて約10分、国道2号線沿いに、南台湾の家庭料理をベースにした、素朴でやさしい味わいの食堂がある。その名は、「小宇宙食堂」。店主の林資穎（リン・シエ）さんは台湾で生まれ育ち、大学時代に神戸へ留学。以来、日本と台湾を行き来しながら、港町で母国の食を伝えてきた。「小宇宙食堂」（神戸市灘区）の店主・林資穎さん林さんは幼いころ、体があまり丈夫ではなかったという。母や祖母