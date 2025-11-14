スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名シーン「忘れられないあの投球」第２回巨人・西本聖有志主催による引退試合（1995年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。再掲載の初回の記事では、巨人などで活躍した西本聖さんの引退式で、「ミスタープロ野球」と呼ばれ