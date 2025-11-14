ロックバンド「ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ」が、来年５月から初の５大スタジアムツアーを行うことが１３日、分かった。全国５か所９公演で、約５０万人を動員する大規模ツアーとなる。ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒは２３年に５大ドームツアーで３８万人を動員し、昨年は豪華ゲストアーティストを招いた対バン形式のコンサートツアーで３２万人を動員。いずれもソールドアウトで圧倒的な人気を示してきたが、今回のスタジアムツアーは史