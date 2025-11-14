25年近くにわたり親しまれてきたJR東日本のSuicaのペンギン（画像：JR東日本公式サイトより）【写真】「こんな顔だったっけ…？」《ヤン坊マー坊》の驚く現在の姿JR東日本は、同社の電子マネー「Suica」のイメージキャラクターのペンギンが2026年度末で“卒業”し、新しいキャラクターに変更になることを発表した。26年秋に「モバイルSuica」アプリに新たなコード決済機能を搭載するなど、サービスを大幅拡充する計画があり、それ